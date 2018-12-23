Кузнечане оценили качество нового передвижного ФАПа

Не всегда пациенты приходят на прием к врачу, зачастую специалисты сами приезжают к населению. «Стать ближе» к народу им помогают передвижные медицинские комплексы для взрослых. Телеканал «Экспресс» узнал, какие услуги можно получить в мобильной поликлинике, которая остановилась в селе Алексеевка Кузнецкого района Пензенской области.

Валентине Беловой — 69 лет. Рассказывать врачам о своих недугах, ей не привыкать. На этот раз прием ведется не в обычном кабинете, а на колесах. На передвижном медкомплексе специалисты приехали в село Алексеевку из Кузнецка.

«Удобно, когда вот так приезжают на помощь. У нас не врачи, а золото!» — поделилась Валентина Белова.

Лестные отзывы от населения получает заведующая местным фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Агафонова. Здесь она работает уже 30 лет и «Паз», который переоборудован под врачебные кабинеты со всем необходимым медицинским оборудованием, стал для нее хорошей подмогой. Перед приездом врачей узких специальностей из города фельдшер обходит каждый дом — узнает, что конкретно беспокоит пациентов и тогда уже составляет заявку — каких специалистов больше всего ждут жители.

«Выявляются больные с заболеваниями, в дальнейшем мы их ставим на учет, их смотрит хирург, невролог, окулист. Чаще всего после приема окулиста многих пациентов направляем на операции глаз», — рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Агафонова.

Приоритетные возрастные категории при диспансеризации — 65−80 лет. Передвижной лечебно-диагностический медицинский комплекс для взрослых позволяет максимально «приблизить» медуслуги в сельскую местность. Этот автобус практически ежедневно отправляется в глубинку, и за пять лет работы серьезных поломок не было. Автомобиль обслуживает водитель Александр Волков.

«С бригадой врачей объезжаем ФАПы, амбулатории. Рабочий день у нас 8.00 до 16.00», — сказал он.

В отдаленные населенные пункты передвижной медпункт приезжает не реже двух раз в год. При кузнецкой межрайонной больнице сейчас работают пять мобильных комплексов, в том числе — маммографический, флюорографический кабинеты и ФАП.