В Пензенской области меняются цены на газ
Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Дед Мороз поучаствовал в спортивных состязаниях
Пензенцев просят выбрать памятник матери
Завершилось голосование на имя пензенскому аэропорту
Кирпичную кладку стен детсада на ул. Макаренко закончат до Нового года
Пензенцам рассказали, как не набрать лишний вес в праздники
Пензенским дорожникам поручили активнее вывозить снег с остановок
В Пензенской области открылась школа колокольного звона
В 2019 году у гимназии «САН» сделают спортплощадку
В Пензе нашли сразу 5 незаконных елочных базаров
В Пензе не допустят скачках цен на предновогодних ярмарках

Кузнечане оценили качество нового передвижного ФАПа

23 декабря в 13:47 232 просмотра
, зачастую специалисты сами приезжают к населению. «Стать ближе» к народу им помогают передвижные медицинские комплексы для взрослых. Телеканал «Экспресс» узнал, какие услуги можно получить в мобильной поликлинике, которая остановилась в селе Алексеевка Кузнецкого района Пензенской области.

" data-title="Кузнечане оценили качество нового передвижного ФАПа — Пенза-пресс, рунет за день">

Не всегда пациенты приходят на прием к врачу, зачастую специалисты сами приезжают к населению. «Стать ближе» к народу им помогают передвижные медицинские комплексы для взрослых. Телеканал «Экспресс» узнал, какие услуги можно получить в мобильной поликлинике, которая остановилась в селе Алексеевка Кузнецкого района Пензенской области.

Валентине Беловой — 69 лет. Рассказывать врачам о своих недугах, ей не привыкать. На этот раз прием ведется не в обычном кабинете, а на колесах. На передвижном медкомплексе специалисты приехали в село Алексеевку из Кузнецка.

«Удобно, когда вот так приезжают на помощь. У нас не врачи, а золото!» — поделилась Валентина Белова.

Лестные отзывы от населения получает заведующая местным фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Агафонова. Здесь она работает уже 30 лет и «Паз», который переоборудован под врачебные кабинеты со всем необходимым медицинским оборудованием, стал для нее хорошей подмогой. Перед приездом врачей узких специальностей из города фельдшер обходит каждый дом — узнает, что конкретно беспокоит пациентов и тогда уже составляет заявку — каких специалистов больше всего ждут жители.

«Выявляются больные с заболеваниями, в дальнейшем мы их ставим на учет, их смотрит хирург, невролог, окулист. Чаще всего после приема окулиста многих пациентов направляем на операции глаз», — рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Агафонова.

Приоритетные возрастные категории при диспансеризации — 65−80 лет. Передвижной лечебно-диагностический медицинский комплекс для взрослых позволяет максимально «приблизить» медуслуги в сельскую местность. Этот автобус практически ежедневно отправляется в глубинку, и за пять лет работы серьезных поломок не было. Автомобиль обслуживает водитель Александр Волков.

«С бригадой врачей объезжаем ФАПы, амбулатории. Рабочий день у нас 8.00 до 16.00», — сказал он.
В отдаленные населенные пункты передвижной медпункт приезжает не реже двух раз в год. При кузнецкой межрайонной больнице сейчас работают пять мобильных комплексов, в том числе — маммографический, флюорографический кабинеты и ФАП.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...