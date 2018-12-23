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Пензенцев просят выбрать памятник матери (видео)

23 декабря в 16:51 196 просмотров

В Пензе завершилась работа экспертного совета конкурса по созданию памятника матери. На суд жюри представили 20 работ от архитекторов из Москвы и Пензы.

После длительных обсуждений, в финал вышли работы трех авторов. Все варианты пока что держатся в строжайшем секрете. Организаторы отмечают, что выбранные макеты выдержаны в классическом стиле.

«Много вопросов было по привязке памятника матери к какому-то месту. Но мы предложили горожанам выбрать памятник, а архитекторам выбрать место», — рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.

Выбрать понравившийся вариант жители смогут на сайте правительства области в специальном разделе. Завершится голосование 30 января. Итоги станут известны в начале февраля, сообщает телеканал «Экспресс».


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