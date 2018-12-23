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Специалисты нашли необычную связь между депрессией и стрессом

23 декабря в 15:59 192 просмотра
, что негативные эффекты от стресса резко усиливаются, если человек страдает от депрессии, сообщают «Известия».

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Российские ученые выяснили, что негативные эффекты от стресса резко усиливаются, если человек страдает от депрессии, сообщают «Известия».

Эксперимент проводился на 76 добровольцах, половина из которых страдала от депрессии. Испытуемые должны были находить определенные числа на табличках, которые меняли каждые 15 секунд, создавая условия стресса.

До и после окончания исследования испытуемые сдали кровь на гормоны и другие биомаркеры. Оказалось, что у людей с депрессией резко возросли все показатели и не падали даже через час после окончания эксперимента. При этом у здоровых людей уровень гормонов нормализовывался практически сразу. Это подтвердило, что умеренный стресс, малозначимый для здорового человека, при депрессии вызывает более сильную и продолжительную реакцию.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-389944/

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