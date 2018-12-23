Специалисты нашли необычную связь между депрессией и стрессом

Эксперимент проводился на 76 добровольцах, половина из которых страдала от депрессии. Испытуемые должны были находить определенные числа на табличках, которые меняли каждые 15 секунд, создавая условия стресса.
До и после окончания исследования испытуемые сдали кровь на гормоны и другие биомаркеры. Оказалось, что у людей с депрессией резко возросли все показатели и не падали даже через час после окончания эксперимента. При этом у здоровых людей уровень гормонов нормализовывался практически сразу. Это подтвердило, что умеренный стресс, малозначимый для здорового человека, при депрессии вызывает более сильную и продолжительную реакцию.