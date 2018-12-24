Губернатор на планерке подвел предварительные итоги года

«До завершения года остается неделя. Он был нелегким, но нам удалось реализовать ряд очень важных и нужных проектов. По основным макроэкономическим показателям Пензенская область показывает стабильный рост. По индексу промышленного производства уже вышли на 104%, в феврале-марте, когда будут готовы статистические данные, эта цифра подтвердится. Отмечается рост валового регионального продукта, увеличился объем экспорта, причем не только за счет крупных предприятий. Это говорит о том, что мы в 2019 должны работать еще активнее, чтобы расширить возможности наших предприятий. У нас хорошие результаты по сельскому хозяйству, Пензенская область — в числе лидеров ПФО, а по некоторым показателям — и Российской Федерации. Мы должны нацелиться на еще более высокие рубежи. Все для этого у нас есть», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.



Также он отметил хорошие результаты реализации в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги». Второй год подряд Пензенская область по работе в нем отмечена в числе лучших субъектов.



Обращаясь к кабинету министров, Иван Белозерцев напомнил о контроле качества за выполнением национальных проектов.



«На них выделяются серьезные средства, поэтому хочу обратить внимание на качественное выполнение этих программ, достижение индикативных показателей», — добавил губернатор.