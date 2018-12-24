Андрей Лузгин станет первым зампредом пензенского правительства

Заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин 24 декабря, отчитываясь перед губернатором о проделанной работе, узнал о своем предстоящем повышении.

По словам зампреда, по предварительным итогам года, наблюдается рост по инвестициям на 27%, экспорта — на 23%.

«Вырос объем производства малого и среднего бизнеса. В 2019 планируется вторая фаза внедрения стандарта развития конкуренции, увеличение экспорта. В следующем году благодаря малому и среднему предпринимательству планируется создать более 2000 рабочих мест», — сообщил Андрей Лузгин.

«2019-ый должен стать годом по реализации инвестпроектов, соглашения по которым были подписаны ранее. Это главнейшая задача. Нужно довести до конца проект по выращиванию грибов, по производству поролона. Сразу после новогодних праздников связывайтесь и рассматривайте предложение по производству матрасов, сумма инвестиций там в районе 4 млрд рублей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«В целом, я оцениваю работу положительно по инвестициям. Тот, кто курирует инвестиции, должен быть первым заместителем председателя правительства. Это даст положительный эффект», — добавил глава региона, дав соответствующее поручение руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной.