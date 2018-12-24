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Дед Мороз поселится в зимнем городке Спутника (видео)

24 декабря в 09:28 188 просмотров
, но тех, кто хочет отдых дарить. Поэтому этой зимой жителей и гостей пензенского Спутника настраивать на праздничный лад будет не только «Термодом», сотрудники которого заливают катки, строят горку и готовят большую праздничную программу на все зимние каникулы. Кстати, все, что построено сотрудниками компании, бесплатно для посещения.

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Спутник — это центр притяжения. Притягивает он не только желающих отдохнуть, но тех, кто хочет отдых дарить. Поэтому этой зимой жителей и гостей пензенского Спутника настраивать на праздничный лад будет не только «Термодом», сотрудники которого заливают катки, строят горку и готовят большую праздничную программу на все зимние каникулы. Кстати, все, что построено сотрудниками компании, бесплатно для посещения.

На территории парка аттракционов Спутника у кассы колеса обозрения творческие предприниматели возводят зимний городок, вход в который будет платным.

«Мы строим то, чего еще не было в Спутнике. Это зимний городок с ледяными фигурами, резиденцией Деда Мороза, маленькими горками для малышей и огромной горкой для детей постарше и взрослых. Конечно, все это затратный проект, поэтому мы решили сделать вход платным, но цена невысокая. Приглашаем прийти и убедиться, что оно того стоит», — рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Битадзе.

В зимнем городке уже установлен дом Деда Мороза, где главный зимний волшебник на деревянном троне будет поздравлять гостей с наступающим праздником.

Самые маленькие гости зимнего городка смогут не только оставить пожелания Деду Морозу, но и увидеть красивые фигуры, сделанные изо льда, а также покататься с небольших ледяных горок.

Любители скоростного спуска на санках-ватрушках и ледянках оценят новую горку, которая начинается на высоте четырех метров над набережной, а заканчивается на уровне тропы здоровья. Ее протяженность превысит 20 метров. Наблюдательный инструктор на горке подскажет, как лучше спуститься.

С 10 до 22 часов вход в зимний городок будет открыт за символическую плату. И в любое время для всех доступен зимний Город Спутник с бесплатными катком, хоккейной площадкой, горкой и целой россыпью мероприятий, ближайшие из которых уже не за горами.

Выбор есть всегда! Приходите в Спутник за новогодними впечатлениями и следите за афишей на сайте penza-sputnik.ru (0+).

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: фото предоставлено компанией Термодом

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