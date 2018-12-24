Набрали на 403 миллиарда. Банки стали чаще одобрять кредиты пенсионерам

Согласно полученным данным Объединенного кредитного бюро, банки стали больше выдавать кредитов гражданам пенсионного возраста. Об этом пишут « Известия ».

Так, за десять месяцев 2018-го объем выданных кредитов пенсионерам вырос на 42% по сравнению с прошлым годом и составил 403,3 млрд рублей. Также выросло число граждан старше 60 лет, которые хотят брать займы. При этом, как оказалось, банки предоставляют им кредиты охотнее, нежели молодым людям.

Чаще всего пенсионеры берут потребительские кредиты, их средняя сумма — 103,18 тыс. руб. Менее всего эту категорию граждан интересует ипотека.

Специалисты уверены, что пенсионеры выгодны для банков. Они обращают внимание на регулярный доход, исполнительность при оплате и их низкую закредитованность.