В Пензенской области начнут капитальный ремонт детсадов

В Пензенской области в 2019 году продолжат работу по созданию новых образовательных учреждений, капитальному ремонту существующих школ, а также начнут ремонтировать детские сады.

Об этом 24 декабря на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков. По его словам, в 2019-м регион активно включится в реализацию приоритетного национального проекта «Образование».

В следующем году в микрорайоне Арбеково в Пензе заработает новая школа. Также, отметил министр, есть необходимость в строительстве второго образовательного учреждения в селе Засечном.

«Нужна школа на 2400 мест, ее стоимость — 1 млрд 900 млн рублей. За основу взят проект «Сколково», — пояснил Александр Воронков.

В регионе продолжается работа по повышению квалификации педагогов, по обеспечению материально-техническим оснащением. На эти нужды в 2019 году по проекту «Молодые профессионалы» будет направлено 5 млн рублей.

Глава регионального минобра сообщил, что по итогам этого года Пензенская область заняла седьмое место в стране по обеспечению доступности, открытости и эффективности ЕГЭ. Это на 39 позиций лучше, чем в 2017-м.

Говоря об ожидаемом уровне средней зарплаты педагогических работников в будущем году, Александр Воронков сказал, что она, предположительно, составит 26 630 рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в уходящем году в сфере образования в Пензенской области сделано немало, однако впереди — не менее масштабная и серьезная работа.

«Новые школы введены в эксплуатацию в положенные сроки, капремонт проведен, но это не значит, что сделано все. Надо улучшать материально-техническую базу», — нацелил глава региона.

Также Иван Белозерцев сказал, что необходимо обратить внимание на преподавание тех предметов, по которым есть провалы при сдаче ЕГЭ, больше работать над повышением квалификации педагогов-предметников. Также губернатор подчеркнул важность психолого-педагогической службы.

Он поблагодарил министерство образования Пензенской области, педагогов, учащихся и их родителей за работу в 2018 году.