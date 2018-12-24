В Пензенской области предложили проводить выездную диспансеризацию

В Пензенской области по итогам 2018 года смертность населения на 1% превысила заданный Минздравом РФ показатель. Об этом 24 декабря на оперативном совещании в правительстве сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Замглавы ведомства доложила о том, что было сделано в уходящем году в сфере здравоохранения. В частности, завершилась реконструкция станции скорой помощи, запустили приложение по отслеживанию машин «скорой», в госпитале ветеранов открыли гериатрическое отделение. В Кузнецке начали демонтаж недостроенного хирургического комплекса, в офтальмологической больнице провели ремонт.

«Прорывом стало развитие паллиативной помощи. Открыто 10 отделений, 60 млн рублей было выделено по этому направлению. Полностью перекрыта потребность паллиативных больных в препаратах», — отметила Оксана Чижова.

По-прежнему актуален кадровый вопрос: дефицит врачей сохранился, хоть и сократился до 503 специалистов.

«Перед нами поставлены более жесткие индикативные показатели. Ключевые задачи на 2019 год — строительство 10 ФАПов, в том числе — в четырех населенных пунктах, где никогда не было медобъектов. ФАПы появятся в селах Павловке, Старые Сели, Николаевке, Ростовке, на станции «Кривозеровка» и др. Три ФАПа в аварийном состоянии заменят в Алексеевке, деревне Александровке, Темирязево», — рассказала замминистра.

Также, по ее словам, в 2019 году приобретут два передвижных флюорографа. Кроме того, планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи, начать переоснащение онкоцентра. Среди других задач — оснащение детских поликлиник, снижение кадрового дефицита, информатизация, снижение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

На вопрос губернатора Ивана Белозерцева, как бы Оксана Чижова оценила работу ведомства в 2018 году, она ответила «удовлетворительно». В частности, замминистра отметила, что идет превышение показателя Минздрава РФ по уровню смертности в 1%, связала это с затяжным периодом ОРВИ и летней жарой.

«Жара стояла по всей России, и не надо все валить на это. На показатели смертности еще влияет система работы министерства здравоохранения», — подчеркнул глава региона.

Он призвал активнее работать по привлечению людей к прохождению диспансеризации. Поручил сотрудничать с руководителями предприятий, проводить выездную диспансеризацию и обязательно в дальнейшем сопровождать пациента. Губернатор подчеркнул, что главным показателем эффективности работы министерства здравоохранения является снижение уровня смертности.