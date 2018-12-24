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Пензенский аэропорт будет носить имя Виссариона Белинского

24 декабря в 10:25 154 просмотра
«Великие имена России». Воздушной гавани Пензы присвоят имя публициста Виссариона Белинского.

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Завершился второй этап голосования на сайте «Великие имена России». Воздушной гавани Пензы присвоят имя публициста Виссариона Белинского.

Виссарион Белинский набрал наибольшее число голосов — 46%. На втором месте — Александр Куприн с 38%, замыкает тройку Василий Ключевский — 16%.

Напомним, в первом туре голосования победу одержал Михаил Лермонтов. Однако великий писатель оказался лидером и в Минводах. В результате в упорной борьбе аэропорт Пензы уступил.

По итогам масштабного всероссийского голосования, имена присвоены 46 воздушным гаваням. Согласно информации на сайте проекта, в ближайшее время организаторы встретятся с собственниками аэропортов, чтобы обсудить все практические моменты.

Виссарион Белинский — публицист, философ и писатель, также является одним из наиболее ярких представителей российской художественной критики. Он оказал большое влияние на восприятие обществом литературы XIX века.

С Пензенской областью критика связывают многие значимые периоды жизни. Его имя увековечили в названиях педагогического института, центрального парка, скверов и улиц. В городе Белинском находится одноименный музей-усадьба.


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