Пензенский аэропорт будет носить имя Виссариона Белинского

Завершился второй этап голосования на сайте «Великие имена России». Воздушной гавани Пензы присвоят имя публициста Виссариона Белинского.

Виссарион Белинский набрал наибольшее число голосов — 46%. На втором месте — Александр Куприн с 38%, замыкает тройку Василий Ключевский — 16%.

Напомним, в первом туре голосования победу одержал Михаил Лермонтов. Однако великий писатель оказался лидером и в Минводах. В результате в упорной борьбе аэропорт Пензы уступил.

По итогам масштабного всероссийского голосования, имена присвоены 46 воздушным гаваням. Согласно информации на сайте проекта, в ближайшее время организаторы встретятся с собственниками аэропортов, чтобы обсудить все практические моменты.

Виссарион Белинский — публицист, философ и писатель, также является одним из наиболее ярких представителей российской художественной критики. Он оказал большое влияние на восприятие обществом литературы XIX века.



С Пензенской областью критика связывают многие значимые периоды жизни. Его имя увековечили в названиях педагогического института, центрального парка, скверов и улиц. В городе Белинском находится одноименный музей-усадьба.