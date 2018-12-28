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Что подешевело и подорожало в Пензе за год? ИНФОГРАФИКА

28 декабря в 17:45 272 просмотра
, фруктов, мяса и круп? Итоги года — в материале ИА «Пенза-Пресс».

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Ряд российских экспертов говорит о возможном росте цен на продукты в 2019 году. А с какими результатами в Пензенской области подошли к концу 2018-го? Как изменилась стоимость овощей, фруктов, мяса и круп? Итоги года — в материале ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы дать максимально объективную оценку, мы пользовались статистическими данными, опубликованными на Росстате (самые актуальные даны за ноябрь). Перечень продуктов был взят тот же, что и год назад, о мониторинге-2017 можно почитать здесь.

Можно сделать вывод, что по овощной группе цены, в основном, снижались. Исключение составили лишь капуста, лук и свекла. А вот с мясной продукцией ситуация не столь оптимистична. И на курицу, и на свинину, и на говядину (в расчет бралось бескостное мясо) цены выросли. Самый большой скачок зафиксирован на свинину — более чем на 50 рублей.

Молочные продукты также немного подросли в цене, как и подсолнечное и оливковое масла. Пока мы готовили материал, стало известно о скачке цен на яйца — если в ноябре они стоили, в среднем, около 52 рублей, сейчас цена может доходить в некоторых торговых точках до 70 рублей.

А вот хлеб и гречка, наоборот, подешевели. Чего не скажешь о макаронных изделиях, рисе и муке. Но изменение цен этой категории товаров незначительное.

Тенденцию на снижение стоимости продемонстрировали и фрукты. Исключение здесь составили только апельсины — рост на 6 рублей.

Однако в 2019 году все может измениться. В прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий», говорится о том, что социально значимые товары подорожают на 4−11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Цены увеличатся из-за роста инфляции и НДС.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B5-918416/

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