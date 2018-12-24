На ремонт стадиона «Первомайский» потратят 40 млн рублей

В Пензенской области в 2019 году запланирован ремонт стадиона «Первомайский». Об этом сообщил министр спорта региона Григорий Кабельский 24 декабря.

Глава минспорта на оперативном совещании в правительстве рассказал о планах работы ведомства на будущий год. В частности, планируется провести международный турнир по теннису, 14 чемпионатов и Кубков России по различным видам спорта. В 10 муниципальных образованиях приобретут спортивные площадки за счет федеральных средств, стоимость каждой — 3 млн рублей. Кроме того, в планах — ремонт стадиона в Никольске — 25 млн рублей, и «Первомайского» — 40 млн.

Губернатор Иван Белозерцев затронул тему, связанную с еще одним стадионом, который нуждается в реконструкции. По словам главы региона, он обратился с письмом к министру образования о возврате «Труда» в собственность Пензенской области. Он не возражал.

«Нам надо уже сегодня думать о проектах по ремонту стадиона. Мы его в любом случае заберем, его надо приводить в порядок и подумать, какие федеральные средства мы можем завести на этот объект», — поручил губернатор.