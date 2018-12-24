Пензенская область намерена обогнать всех по экспорту сельхозкультур

«Инвестиции в сельское хозяйство в 2018 году составили 14 млрд рублей, это плюс 17%, по сравнению с прошлым годом. По урожайности зерновых мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе, по урожайности масличных культур — первое. Задача на следующий год — выйти на производство зерновых не менее 2 млн тонн, масличных 380−400 тысяч тонн. По сахарной свекле мы вышли на второе место по объемам, на следующий год стоит задача собрать 2,1 млн», — доложил он губернатору Ивану Белозерцеву.



Хорошими темпами развивается в регионе и животноводство, отметил он. По темпам роста производства мяса область заняла в 2018 году первое место в ПФО, выросли объемы надоя молока на одну корову — фермеры перешагнули порог в 6 тысяч кг.



«Стоит задача по увеличению экспорта сельскохозяйственных культур. В этом году мы сработали с плюсом в 20%, в следующем году планируем рост еще на 10%. До 2024 года объемы экспорта намерены увеличить в три раза. Президент ставит задачу — в два, но мы намерены превысить среднероссийский показатель», — подчеркнул министр.



Иван Белозерцев оценил работу министерства сельского хозяйства на «хорошо с минусом».



«Отрасль сельского хозяйства сработала положительно, но это не значит, что у нас нет проблем. Развитие сельского хозяйства — это развитие сельских территорий. Важно увеличивать грантовую поддержку малых мероприятий, продолжать создавать рабочие места», — сказал он и добавил, что особое внимание стоит обратить на отдаленные районы.