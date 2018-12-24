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Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе

24 декабря в 10:49 112 просмотров
событие в сфере производства строительных материалов — запуск линии циркуляции паллет на домостроительном комбинате «Бетониум» от итальянской компании Schiaslo.

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В Пензе 22 декабря состоялось уникальное событие в сфере производства строительных материалов — запуск линии циркуляции паллет на домостроительном комбинате «Бетониум» от итальянской компании Schiaslo.

В мероприятии приняли участие представители областной и городской властей. В частности, на открытие линии циркуляции паллет приехали заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, министр строительства Александр Гришаев, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов. Также в мероприятии участвовали руководитель Пензенского головного отделения Сбербанка Мария Дементьева, заместитель управляющего Пензенским отделением № 8624 ПАО Сбербанка России Олег Калачев.

Среди гостей присутствовали как настоящие, так и потенциальные потребители, в том числе — генеральный директор ООО «Доступное жилье» Василий Фадеев.

Генеральные партнеры проекта из Италии отложили подготовку к Рождеству на родине и остались на открытие, так как это мероприятие крайне значимо для них. Собственник компании Schiaslo собственноручно круглосуточно осуществлял сборку оборудования.

Открытие линии по производству современных домокомплектов играет важную роль в развитии строительной индустрии не только Пензенского региона, но и всей территории Поволжья, так как оборудования с подобными производственными мощностями нет ни в одном из близлежащих регионов.

Применяемые в производстве технологий уникальны для России и являются результатом совместной разработки ведущих итальянских инженеров компаний Simem, Schiaslo, а также российских специалистов и проектировщиков. Оборудование и технологии соответствуют ведущим мировым стандартам и используют опыт ведущих мировых производителей.

В строительстве современных домов меняются представления о том, каким должен быть домостроительный комбинат. В основу домостроительного комбината «Бетониум» заложены высокоэффективные роботизированные решения, позволяющие производить энергосберегающие дома с красивой архитектурой и уникальными потребительскими характеристиками.

Большие надежды на домостроительный комбинат «Бетониум» возлагает и губернатор Пензенской области, который взял предприятие под свой патронаж еще в 2016 году, в самом начале инвестиционного пути.

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Фотография: Фото предоставлено ГК "Территория жизни"

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