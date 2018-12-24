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Под Городищем в жесткое ДТП попали фура и легковушка. ВИДЕО

24 декабря в 10:59 54 просмотра

24 декабря в Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП.

Запись с места аварии пользователь опубликовал в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». ДТП произошло на 668-м километре трассы М-5 «Урал».

Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля, один из которых — большегрузный. Транспортные средства вылетели на обочины по разным сторонам дороги. Очевидец сообщает, что легковушка от удара разбилась практически вдребезги.

О пострадавших ничего неизвестно, один из подписчиков группы рассказал, что в семь утра рядом с местом происшествия стояла «скорая».

Официальной информации нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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