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Какие законы изменят жизнь пензенцев с 1 января 2019 года

3 января в 09:04 134 просмотра
, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС — какие еще новшества ждут россиян и, в частности, жителей Пензенской области?

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2019 год будет богат на изменения в законодательстве. Россияне почувствуют это уже с первого дня. Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС — какие еще новшества ждут россиян и, в частности, жителей Пензенской области?

Мы привели список наиболее, на наш взгляд, значимых изменений российского законодательства, которые вступят в силу 1 января.

Пенсионный возраст повысят

С 1 января вступит в силу пенсионная реформа. Мужчины теперь будут выходить на заслуженный отдых в 65, женщины — в 60 лет. Для того, чтобы переход был не столь резким, предусмотрен промежуточный этап — пенсионный возраст будут повышать постепенно в течение 10 лет.

Ответы на самые популярные вопросы о реформе можно узнать здесь.

Ставку НДС увеличат

Ставка налога на добавочную стоимость вырастет с 18 до 20%. Однако на социально значимые товары (продукты, детские товары, лекарства, медицинские изделия и книги) она не изменится и составит 10%. Также по-прежнему будут освобождены от НДС диагностика и лечение, перевозка пассажиров, присмотр за детьми в садиках и обучение в школах.

Однако многие эксперты прогнозируют рост цен в связи с ростом НДС, в том числе об увеличении стоимости на тарифы уже объявил ряд мобильных операторов.

Увеличение платы за ЖКУ

В 2019 году суммы в платежках россиян увеличатся дважды вместо традиционного единовременного повышения в середине года. Первый скачок состоится 1 января.

Отмена имущественного налога для компаний

В 2019 году будет отменен налог на движимое имущество. Оплачивать налог не придется на имущество, которое было приобретено после 2012 года. Эта мера призвана облегчить налоговую нагрузку на предприятия.

Новые тарифы на вывоз мусора

1 января россияне, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором и оплачивать услугу по-новому. С тарифами, установленными в Пензенской области, можно ознакомиться здесь.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6-3677021/

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