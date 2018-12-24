Стали известны время и место прощания с Сергеем Симоновым

Прощание пройдет в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 10 до 12 часов. Похоронят Сергея Ивановича на Новозападном кладбище.

О внезапной смерти Сергея Симонова стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительстве утром 24 декабря. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представители региональной и муниципальной властей выразили соболезнования его родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Сергей Симонов работал в администрации Пензы много лет. Трудился в команде мэра Романа Чернова, а затем — Юрия Кривова, занявшего должность градоначальника. Курировал вопросы транспорта, экономики и предпринимательства. Покинул мэрию в 2015 году.