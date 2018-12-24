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Белозерцев принял участие в заседании антинаркотического комитета

24 декабря в 14:18 238 просмотров
, в котором принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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24 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание, в котором принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, участники обсудили перспективы развития государственных реабилитационных центров, повышение эффективности взаимодействия реабилитационных центров Русской православной церкви с органами власти, а также результаты реализации решений ГАК [государственного антинаркотического комитета], направленных на раннее выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

«За последние три года в указанной сфере проведена большая работа. Почти во всех субъектах утверждены планы мероприятий по созданию регионального сегмента система реабилитации наркопотребителей. На местах реализуются государственные антинаркотические программы, которые, в том числе, охватывают вопросы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Объем финансирования на эти цели в текущем году составил более 420 миллионов рублей. В настоящее время в стране развернута сеть учреждений государственной наркологической службы и их филиалов, функционирует 11 реабилитационных центров», — сказал он.

Участники заседания решили, что систему реабилитации и ресоциализации больных наркоманией необходимо выстраивать в рамках государственно-общественного партнерства, сообщили в пресс-центре облправительсмтва.

По итогам заседания Иван Белозерцев дал ряд поручений, направленных на противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории региона, а также на повышение эффективности деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/128729/

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