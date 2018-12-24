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Юрий Кривов покинул правительство Севастополя

24 декабря в 14:53 306 просмотров

Бывший мэр Пензы Юрий Кривов решил покинуть пост вице-губернатора Севастополя. Об этом стало известно 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, Юрий Кривов уходит по личным обстоятельствам.

«Искренне признателен Юрию Ивановичу за ту работу, тот труд и результат, которого удалось достичь за два с половиной года. Юрий Иванович вкладывал всю душу в развитие города-героя, уверен, что его деятельность будет столь же эффективна и в другом регионе. Спасибо за работу и профессионализм. Я надеюсь, что мы не потеряем контакт и продолжим взаимодействовать», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников.

Напомним, Юрий Кривов занял пост вице-губернатора в сентябре 2016 года. Он курировал социальную сферу.

Фотография: https://sevastopol.gov.ru/info/news/64543/

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