Россиянам напомнили о 6-дневной рабочей неделе перед долгими праздниками

Россиянам напоминают о том, что последним рабочим днем в 2018 году станет 29 декабря. Таким образом, жителей страны ждет шестидневная рабочая неделя.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

«Такой вариант выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы», — пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец.

В Федеральной службе по труду и занятости также отметили, что с субботы выходной перенесли на понедельник 31 декабря.

Впереди у россиян — десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.

Первая рабочая неделя нового года будет сокращенной — со среды, 9 января по пятницу, 11-го.