Россиянам напомнили о 6-дневной рабочей неделе перед долгими праздниками

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.
«Такой вариант выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы», — пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец.
В Федеральной службе по труду и занятости также отметили, что с субботы выходной перенесли на понедельник 31 декабря.
Впереди у россиян — десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.
Первая рабочая неделя нового года будет сокращенной — со среды, 9 января по пятницу, 11-го.