Кто же она на самом деле? Гоген Солнцев встал на защиту престарелой жены

Около года назад забытый публикой Гоген, некогда участник реалити «Дом-2» (16+), стал постоянным участником различных ток-шоу. Поводом послужила свадьба с таинственной особой, якобы владелицей многомиллионного состояния, дамой в возрасте Екатериной Терешкович.

Недавно в программе «Звезды сошлись» (16+) разоблачили женщину. Выяснилось, что Терешкович вовсе не миллионерша, а простая актриса, которая снимается в массовке и эпизодических ролях. Шикарный особняк, который выставили на всеобщее обозрение, на самом деле сдается посуточно.

Реакция Гогена Солнцева на данное заявление не заставила себя ждать. Звезда написал пост негодования в своем Instagram.

«Почему вы представляете давно известные факты о Катерине и ее любви к кино и театру как открытие? Катя никогда своего прошлого не скрывала. Я устроил ее играть в театр и на пару мелких проектов, она же получила огромное удовольствие и смогла реализовать мечты молодости о творчестве и лицедействе, и это известный факт, который был, есть и будет. Прежде она не могла себе позволить подобное в силу того, что занималась серьезной работой», — приводим отрывок из поста шоумена.