Что ждет экономику в 2019 году? Экспертный прогноз

ИА «Пенза-Пресс» поинтересовалось у экспертов, что вызывает у них наибольшие опасения, каковы прогнозы по курсам валют, ценам на нефть и развитию рынка недвижимости.

Дмитрий Космодемьянский, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие»:

«По всей видимости, можно говорить о взятом государственном курсе на жесткое регулирование экономики и национализацию, что подтверждается рядом сделок по поглощению. Экономические потери от участия в сирийском конфликте сравнимы с эффектом от пресловутого повышения НДС и реформы пенсионной системы.

Прочие болевые точки очевидны — резкое падение цен на нефть и сырье, возможное замедление китайской экономики, которое может отрицательно повлиять на российскую за счет существенных торговых связей между странами».

Константин Кочергин, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный»:

«В новом году актуальность получит тема санкционной риторики и введения санкций против РФ властями США, что может побудить иностранных инвесторов сокращать свои позиции в российских активах. На данном фоне будут наблюдаться продажи рублевой ликвидности и покупки долларовой.

Одновременно с этим увеличение НДС на 2% и повышение акцизов на бензин привет к некоторому росту инфляции, что, в свою очередь, вызовет необходимость повышения ключевой ставки Банком России, но это даст определенную стабилизацию рублю.

При сокращении доли зарубежных инвесторов на фоне санкций или санкционной риторики можно будет наблюдать рост курса до уровня 70−75 рублей за доллар, в случае смягчения санкционной риторики курс может находиться в диапазоне 65−70 рублей за доллар.

Что касается нефти, то на фоне торговой войны между США и Китаем и замедления темпов экономического роста КНР, можно прогнозировать снижение потребления нефти в 2019 году. Наше мнение базируется на отчетах ОПЕК, согласно которым произойдет снижение роста потребления нефти с 0,83% (в 2018 году против 2017 года) до 0,53% (в 2019 году против 2018 года.).

Кроме этого, будет наблюдаться и переизбыток предложения в случае сохранения рекордных уровней добычи основными странами-производителями (Россия, Саудовская Аравия и США). Вероятно, цена может снижаться до 40−50 долларов за баррель при увеличении уровней добычи, но в случае, например, полного запрета экспорта иранской нефти цена может вернуться на уровень 60−70 долларов за баррель.

Что касается кредитов и вкладов, мы прогнозируем рост банковских ставок по рублям на 0,50% в 2019 году. Это будет связано с повышением ключевой ставки Банком России в январе на 0,25% на фоне увеличения НДС на 2% и повышения акцизов на бензин. Второй раз повышение ставки на 0,25%, вероятно, состоится в начале второго квартала или в середине года, когда можно будет точно оценить рост инфляции от выше указанных событий.

Однако в случае ввода жестких санкций США в отношении России в новом году Банк России может повысить ключевую ставку от 0,5 до 1,5% с целью сдерживания темпов инфляции и стабилизации рубля. В такой ситуации ставки как по депозитам, так и по вкладам поднимутся соответственно на 0,5−1,5% за год».

Георгий Золотов, руководитель управления ценных бумаг ГК «Рыков групп»:

«Грядущий мировой, и в особенности европейский финансовый кризис, в 2019 году затронет и Россию. Если говорить о курсе доллара в следующем году, то, несмотря на возможные санкции и начало мирового финансового кризиса, он, как я считаю, будет относительно стабильным и инвестиционно привлекательным для фондов и инвесторов, вкладывающихся в высокодоходные российские ценные бумаги.

На сегодняшний день для правительства единственный способ затащить инвестиции в российскую экономику — делать все возможное для стабильности курса национальной валюты. Коридор цены мне видится в пределах 60−70 рублей за доллар с возможными краткосрочными пробоями коридора на один-два рубля — не больше.

А на вопрос, что лучше для развития российской экономики — сильный или слабый рубль, я отвечу, что главное, — это приток капитала в страну, что можно обеспечить только стабильностью и экономическим ростом. Поэтому среднегодовой курс в 63−64 рубля, который официально объявил министр экономического развития Максим Орешкин является равновесным и оправданным в нынешней непростой ситуации».

Александр Воронков, венчурный инвестор:

«Учитывая постепенный отказ от доллара в торговых операциях, можно предположить постепенное укрепление рубля, так как влияние санкций со стороны Запада будет не столь болезненным, как сейчас.

Однако главным опасением на 2019 год все же остается санкционный пакет и возможное введение новых санкций, особенно точечных, затрагивающих энергетическую отрасль и, разумеется, международную торговлю. Именно поэтому все больше и больше людей интересуются частными инвестициями, а также рынком акций.

Что касается недвижимости, то сегодня рынок развивается семимильными шагами. Темпы строительства растут, предложения становятся более доступными за счет применения новых технологий. И это касается не только жилой недвижимости, коммерческая недвижимость тоже развивается, открываются новые возможности для инвестиций. Поэтому рынок недвижимости на 2019 год будет одним из самых перспективных, при низких рисках и высокой доходности этот рынок уже не первый год занимает первые места в списке инвестиций потенциальных инвесторов.

Относительно криптовалюты — не думаю, что нужно привязываться к внутренним движениям на законодательном уровне в РФ. Крупные инвесторы в этой области давно работают вне российского законодательства, а мелкие будут прогибаться и либо тоже уйдут из РФ, либо согласятся на условия государства, но в целом ситуацию это не изменит. Криптовалютный рынок готов к новому ралли, и все прекрасно понимают, что такие возможности душить нельзя».