В Пензе с 1 января подорожают школьные обеды

В Пензе с 1 января выросла стоимость питания в школьных столовых.

Как сообщается в постановлении администрации города, в 2019 году рекомендуемая стоимость питания составляет:

— для школьников 7−11 лет: завтрак — не более 55 рублей, обед — не более 75 рублей;

— для учащихся 11−18 лет: завтрак — не более 60 рублей, обед — не более 85 рублей.

Напомним, об увеличении стоимости школьного питания на комиссии в Гордуме в середине ноября сообщил заместитель начальника городского управления образования Федор Клемин. Тогда он отметил, что рост составит около 10 рублей. Эта цифра подтвердилась. Таким образом, в день родителям придется платить за питание ребенка на 20 рублей больше.