В Пензе наградили лучших педагогов допобразования

В ходе мероприятия 11 победителей и призеров конкурса организаций допобразования получили дипломы, 38 педагогов — почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания, Главного Федерального инспектора, регионального министерства образования и Федерального центра технического творчества учащихся.

«Педагоги украшают жизнь детей, дают возможность быть творческими людьми, реализовывать себя, выбирать профессию, искать и находить свое место в жизни. Год 100-летия системы дополнительного образования показал, насколько высок уровень всех учреждений дополнительного образования области. От коллектива министерства образования и лично от имени министра я говорю вам спасибо», — сказала первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

Также на церемонии участникам показали концертную программу, номера в ней исполнили воспитанники системы допобразования, сообщили в пресс-центре правительства области.