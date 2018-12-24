Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области начнут капитальный ремонт детсадов
Дед Мороз поселится в зимнем городке Спутника
Пензенцы продолжают голосовать за курсантов армии быстрого похудения
В пензенском драмтеатре стартует новогодняя программа
Артисты дома народного творчества представили пензенцам лучшие номера
На большой сцене пензенского драмтеатра покажут «Бременских музыкантов»
В. Бирюков: В работе удается реализовать самые смелые задумки
Пензенская команда КВН пригласила на выступление чемпиона Высшей лиги
В Пензе издали уникальную книгу об истории училища им. Савицкого
Звезда «Наслѣдiе». Пензячка удостоена императорской награды

В Пензе наградили лучших педагогов допобразования

24 декабря в 16:08 136 просмотров

В минобре Пензенской области наградили лучших педагогов и организации дополнительного образования. Церемония состоялась 24 декабря.

В ходе мероприятия 11 победителей и призеров конкурса организаций допобразования получили дипломы, 38 педагогов — почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания, Главного Федерального инспектора, регионального министерства образования и Федерального центра технического творчества учащихся.

«Педагоги украшают жизнь детей, дают возможность быть творческими людьми, реализовывать себя, выбирать профессию, искать и находить свое место в жизни. Год 100-летия системы дополнительного образования показал, насколько высок уровень всех учреждений дополнительного образования области. От коллектива министерства образования и лично от имени министра я говорю вам спасибо», — сказала первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

Также на церемонии участникам показали концертную программу, номера в ней исполнили воспитанники системы допобразования, сообщили в пресс-центре правительства области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/128797/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...