Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев: Охват детей допобразованием должен быть максимальным
Белозерцев поручил перенимать лучшие практики по реализации нацпроектов
В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов
Алименты в 350 руб — много или мало? Дело сердобчанина направили в суд
В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится движение авто
Юрий Кривов покинул правительство Севастополя
В Пензе зафиксировали первый случай свиного гриппа
Белозерцев принял участие в заседании антинаркотического комитета
Пензенская полиция разыскивает Сергея Назарова
Стали известны время и место прощания с Сергеем Симоновым

В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе

24 декабря в 16:30 164 просмотра

В пресс-службе администрации Пензы сообщили об изменении графика работы общественного транспорта.

Так, 31 декабря маршрутки №№ 1, 5, 6, 9 м, 17, 29, 33, 77, 89, 93 будут ходит до 24 часов.

С 1 по 2 января 2019 года в рейс 30% автобусов и маршруток. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня.

«В связи с проведением технических работ с 5 января 2019 года троллейбусы выйдут на линию в объеме 80% от графика выходного дня», — отметили в пресс-службе.

Также отмечено, что в преддверии праздничных дней водители прошли дополнительные инструктажи по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, порядку их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...