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Королева красоты в Госдуме. Мисс Мира помогает депутату

24 декабря в 16:54 66 просмотров

25-летняя модель София Никитчук стала помощницей депутата в Государственной Думе Сергея Кривоносова.

Красавица объявила о новой должности на своей страничке в Instagram. Однако, спустя некоторое время пост все же удалила.

Сам депутат отметил, что София Никитчук пришла к нему на общественных началах, но не пояснил, чем конкретно будет заниматься его новая помощница, сообщают news.ru.

В 2014-м София стала обладательницей титула «Мисс Екатеринбург», через год — «Мисс Россия», а в 2015 году стала первой вице-мисс Мира. Девушка имеет высшее образование, она получила красный диплом уральского университета по специальности «Управление персоналом».

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/Brntqb4hef1/, https://www.instagram.com/p/BpzSBCtBa3b/

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