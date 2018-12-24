Королева красоты в Госдуме. Мисс Мира помогает депутату

Красавица объявила о новой должности на своей страничке в Instagram. Однако, спустя некоторое время пост все же удалила.

Сам депутат отметил, что София Никитчук пришла к нему на общественных началах, но не пояснил, чем конкретно будет заниматься его новая помощница, сообщают news.ru.

В 2014-м София стала обладательницей титула «Мисс Екатеринбург», через год — «Мисс Россия», а в 2015 году стала первой вице-мисс Мира. Девушка имеет высшее образование, она получила красный диплом уральского университета по специальности «Управление персоналом».