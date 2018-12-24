Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пенза готова к новогодним праздникам
Пензенские бизнесмены поздравили с Новым годом более 60 детей
В Пензе на улице Гагарина открывается сельскохозяйственная ярмарка
В пензенском ожоговом отделении завершен ремонт
Молодые парламентарии Пензы подвели итоги года
Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний
Белозерцев поручил перенимать лучшие практики по реализации нацпроектов
В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов
В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе
Алименты в 350 руб — много или мало? Дело сердобчанина направили в суд

Белозерцев: Охват детей допобразованием должен быть максимальным

24 декабря в 17:32 252 просмотра

24 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги работы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона в целом положительно оценил деятельность профильного ведомства и представителей культурной сферы в муниципальных образованиях.

Министр культуры региона Татьяна Курдова рассказала, что по госпрограмме Пензенской области было направлено более 25 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений. В частности, на реконструкцию муниципальных домов культуры, приобретение оборудования и проведение текущего ремонта.

Губернатор отметил особую важность привлечения большего количества школьников к занятиям в системе допобразования.

«Надо как можно больше предоставлять возможностей для развития творческих способностей наших детей, охват их занятости во внеурочное время должен быть максимальным. Для этого надо работать с каждым ребенком, предлагать разные формы внешкольной деятельности, больше информировать родителей о системе дополнительного образования», — призвал он.

В Год театра в рамках профильного нацпроекта запланирована серьезная работа. Продолжится реконструкция здания бывшего Дома офицеров под культурный центр «На Лениградской», обновится Музей народного творчества, а также пройдет капремонт домов культуры в районах.

Также в 2019-м будут организованы мероприятия, приуроченные к 80-летию региона, юбилею художника и первого директора Пензенского художественного училища Константина Савицкого, ряд фестивалей и выставок.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/128712/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...