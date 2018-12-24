Белозерцев: Охват детей допобразованием должен быть максимальным

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона в целом положительно оценил деятельность профильного ведомства и представителей культурной сферы в муниципальных образованиях.

Министр культуры региона Татьяна Курдова рассказала, что по госпрограмме Пензенской области было направлено более 25 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений. В частности, на реконструкцию муниципальных домов культуры, приобретение оборудования и проведение текущего ремонта.

Губернатор отметил особую важность привлечения большего количества школьников к занятиям в системе допобразования.

«Надо как можно больше предоставлять возможностей для развития творческих способностей наших детей, охват их занятости во внеурочное время должен быть максимальным. Для этого надо работать с каждым ребенком, предлагать разные формы внешкольной деятельности, больше информировать родителей о системе дополнительного образования», — призвал он.

В Год театра в рамках профильного нацпроекта запланирована серьезная работа. Продолжится реконструкция здания бывшего Дома офицеров под культурный центр «На Лениградской», обновится Музей народного творчества, а также пройдет капремонт домов культуры в районах.

Также в 2019-м будут организованы мероприятия, приуроченные к 80-летию региона, юбилею художника и первого директора Пензенского художественного училища Константина Савицкого, ряд фестивалей и выставок.