Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пенза готова к новогодним праздникам
Пензенские бизнесмены поздравили с Новым годом более 60 детей
В Пензе на улице Гагарина открывается сельскохозяйственная ярмарка
В пензенском ожоговом отделении завершен ремонт
Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний
Белозерцев: Охват детей допобразованием должен быть максимальным
Белозерцев поручил перенимать лучшие практики по реализации нацпроектов
В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов
В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе
Алименты в 350 руб — много или мало? Дело сердобчанина направили в суд

Молодые парламентарии Пензы подвели итоги года (видео)

24 декабря в 19:52 200 просмотров
, помощь в организации массовых мероприятий и, конечно, законотворчество. Молодые парламентарии региона подвели итоги работы за 2018 год. Обновленный созыв за 12 месяцев смог реализовать десятки проектов. Как результат: выход некоторых из них на федеральный уровень, увеличение кадрового резерва, разработка нескольких законов.

" data-title="Молодые парламентарии Пензы подвели итоги года — Пенза-пресс, рунет за день">

Эффективная работа в области социальной политики, помощь в организации массовых мероприятий и, конечно, законотворчество. Молодые парламентарии региона подвели итоги работы за 2018 год. Обновленный созыв за 12 месяцев смог реализовать десятки проектов. Как результат: выход некоторых из них на федеральный уровень, увеличение кадрового резерва, разработка нескольких законов.

Большинство ребят были участниками и организаторами многочисленных мероприятий, в том числе — молодежных фестивалей, прошедших этой весной в Пензе. Работу вели сразу по трем направлениям: законотворчество, проектная деятельность и взаимодействие с районными отделениями регионального молодежного парламента.

«Были инициированы несколько законопроектов. Один из них принят Законодательным Собранием, два — на доработке в Госдуме. На следующий год перешли такие проекты как «По следам забытых усадеб» (0+), «Re: школа» (0+), «Каждый день горжусь Россией» (0+), в рамках которого проходят акции «Тест по истории Отечества» (6+), «Тест по истории ВОВ» (6+), благотворительный марафон (0+)», — рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Участники молодежного парламента заходили в кабинеты и залы заседаний в 2018 году крайне редко. Ведь основная работа велась далеко за их пределами. Автопробеги по районам области, экологические акции, благотворительность. Часто молодые парламентарии перевоплощались в волонтеров. И сейчас, за несколько дней до волшебного праздника, продолжают радовать тех, кому так необходимы внимание и помощь.

«Реализуется акция по сбору и доставке вещей в села, а также книг в районы области. Это направление является одним из приоритетных наряду со сбором вещей для многодетных и малообеспеченных семей, сейчас принимаем от неравнодушных людей детскую зимнюю обувь», — сказала заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

Ребята не видят свой рост в профессиональном плане без самосовершенствования. За год каждый из них посетил несколько образовательных форумов. Знаниями с юными законотворцами поделились депутаты Государственной Думы, а также коллеги из других регионов страны. Приобретенный опыт молодые парламентарии готовы передать новобранцам молодежного парламента.

«Планируется обучение новоприбывших ребят из кадрового резерва не только компетенциям для работы в молодежном парламенте, но и для их личностного роста», — сказала председатель комитета по социальной политике молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Анастасия Любишина.

Развитие закрепившихся на региональном уровне проектов — одно из направлений, на которое депутаты делают ставку. Но зацикливаться на них они не намерены. С начала года региональный молодежный парламент представит свои разработки на федеральном уровне, в рамках образовательной платформы «Россия — страна возможностей» (18+), сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...