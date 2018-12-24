Молодые парламентарии Пензы подвели итоги года (видео)

Эффективная работа в области социальной политики, помощь в организации массовых мероприятий и, конечно, законотворчество. Молодые парламентарии региона подвели итоги работы за 2018 год. Обновленный созыв за 12 месяцев смог реализовать десятки проектов. Как результат: выход некоторых из них на федеральный уровень, увеличение кадрового резерва, разработка нескольких законов.

Большинство ребят были участниками и организаторами многочисленных мероприятий, в том числе — молодежных фестивалей, прошедших этой весной в Пензе. Работу вели сразу по трем направлениям: законотворчество, проектная деятельность и взаимодействие с районными отделениями регионального молодежного парламента.

«Были инициированы несколько законопроектов. Один из них принят Законодательным Собранием, два — на доработке в Госдуме. На следующий год перешли такие проекты как «По следам забытых усадеб» (0+), «Re: школа» (0+), «Каждый день горжусь Россией» (0+), в рамках которого проходят акции «Тест по истории Отечества» (6+), «Тест по истории ВОВ» (6+), благотворительный марафон (0+)», — рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Участники молодежного парламента заходили в кабинеты и залы заседаний в 2018 году крайне редко. Ведь основная работа велась далеко за их пределами. Автопробеги по районам области, экологические акции, благотворительность. Часто молодые парламентарии перевоплощались в волонтеров. И сейчас, за несколько дней до волшебного праздника, продолжают радовать тех, кому так необходимы внимание и помощь.

«Реализуется акция по сбору и доставке вещей в села, а также книг в районы области. Это направление является одним из приоритетных наряду со сбором вещей для многодетных и малообеспеченных семей, сейчас принимаем от неравнодушных людей детскую зимнюю обувь», — сказала заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

Ребята не видят свой рост в профессиональном плане без самосовершенствования. За год каждый из них посетил несколько образовательных форумов. Знаниями с юными законотворцами поделились депутаты Государственной Думы, а также коллеги из других регионов страны. Приобретенный опыт молодые парламентарии готовы передать новобранцам молодежного парламента.

«Планируется обучение новоприбывших ребят из кадрового резерва не только компетенциям для работы в молодежном парламенте, но и для их личностного роста», — сказала председатель комитета по социальной политике молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Анастасия Любишина.

Развитие закрепившихся на региональном уровне проектов — одно из направлений, на которое депутаты делают ставку. Но зацикливаться на них они не намерены. С начала года региональный молодежный парламент представит свои разработки на федеральном уровне, в рамках образовательной платформы «Россия — страна возможностей» (18+), сообщает телеканал «Экспресс».