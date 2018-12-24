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Иллюзионист Даниил Терешин приглашает пензенцев в школу фокусников (видео)

24 декабря в 19:58 202 просмотра
, по традиции, загадают самое заветное желание. ТРК «Экспресс» подготовил репортаж о жителе Пензы, который не ждет волшебства от Деда Мороза, а сам дарит его окружающим.

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До главного зимнего праздника — ровно неделя. В ночь на 1 января под бой курантов многие, по традиции, загадают самое заветное желание. ТРК «Экспресс» подготовил репортаж о жителе Пензы, который не ждет волшебства от Деда Мороза, а сам дарит его окружающим.

Его называют волшебником, магом, фокусником, а иногда даже обманщиком. Сам Даниил Терешин при знакомстве представляется иллюзионистом. Интерес к эффектным искусным трюкам появился, когда ему было восемь лет.

«В гостях был товарищ, он показал мне фокус, как конфета из левой руки перемещается в правую. Меня это очень поразило, захотел научиться, но секрет этого трюка я до сих пор не знаю, решил, пусть это останется маленькой загадкой из детства», — рассказал иллюзионист.

Поначалу трюки были элементарными, в качестве реквизита начинающий фокусник использовал носовые платки или, к примеру, бельевые веревки. Представления устраивал перед гостями. Со временем Даниил полностью погрузился в иллюзионное искусство и теперь в его арсенале — свыше 200 номеров.

Профессионал может собрать кубик Рубика за 16 ходов. Иллюзионист из Пензы способен подобрать цвета на любое заданное число, начиная от десяти. На вопрос обывателей — «как это возможно?», отвечает просто — «с помощью магии» Даниил освоил ментализм, по-другому, — психологические опыты, микромагию, технику манипуляции, то есть ловкости рук. Он может заставить предмет появиться, или наоборот, исчезнуть, удивить карточными фокусами.

Теперь Даниил Терешин мечтает не только дарить чудо детям, но и обучать их иллюзионному мастерству — для этого он открыл школу фокусников. Не пренебрегает новыми знаниями и сам — в январе он отправится на международный форум (6+). В Санкт-Петербурге планирует показать ментальный номер — прочитать мысли, как неподготовленной публики, так и мастеровитых фокусников. Несмотря на амбициозную задумку верит, что все непременно получится. Мечтать иллюзионист желает и всем пензенцам, сообщает телеканал «Экспресс».


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