В пензенском ожоговом отделении завершен ремонт (видео)

В единственном в Пензенской области ожоговом отделении, которое располагается в городской клинической больнице № 4, завершены ремонтные работы. В дополнение к капитальной отделке помещений стационара приобретено современное медицинское оборудование.

Полностью заменены все окна в коридоре и палатах. Вместо старых, деревянных и прогнивших теперь новые, пластиковые. От яркого солнца летом будут спасать жалюзи. Установлена новая мебель и сантехника. Появилась отдельная санитарная комната для мам с детьми, в которой установлена душевая кабина, биде и раковина.

«Раньше был только один санитарный узел, который посещали все: и дети, и взрослые, это, как минимум, не гигиенично», — сказала старшая медсестра ожогового отделения пензенского городской клинической больницы № 4 Светлана Резяпова.

Было закуплено новое оборудование — каталки и коляски, а также медицинские инструменты — дерматом и осцилляторная пила. В ближайшее время к ним добавится перфоратор.

«Было два дерматома, но они периодически ломались, их ремонтировали медицинские техники, но они снова выходили из строя, уже отслужили срок годности. Получили новый аппарат, сейчас им работаем. А пила осциллирующая для ампутации конечностей, пальцев на кисти при обморожениях и глубоких ожогах очень выручает. Раньше пользовались кусачками Листона», — рассказал заведующий ожоговым отделением пензенской городской клинической больницы № 4 Вячеслав Евсеев.

Ежегодно в ожоговом отделении получают специализированную медицинскую помощь около 500 взрослых пациентов и 200 детей. Теперь пациенты будут лечиться в комфортных условиях, сообщает телеканал «Экспресс».