В Пензе на улице Гагарина открывается сельскохозяйственная ярмарка (видео)

В преддверии Нового года специалисты минсельхоза региона приглашают пензенцев на новую сельскохозяйственную ярмарку (0+). На ней представлен широкий выбор товаров, которые производят личные подсобные хозяйства или кооперативы Пензенской области.

Организаторы ярмарки устроили в выходной день концерт — для того, чтобы покупателям было веселее выбирать продукты для праздничного стола и чтобы прохожие тоже обратили внимание на прилавки.

«У меня гемоглобин низкий, поэтому купила говядины, в магазине дороже. Мы тут рядом живем, удобно, спасибо за ярмарку», — сказала жительница Пензы Мария Сучкова.

«Точка востребована жителями города. Очень удобно приезжать, покупать здесь дешевую продукцию. На сегодняшний момент представлено все, что может быть востребовано на новогоднем столе», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Для новых производителей сельхозтоваров условия участия в ярмарке на улице Гагарина такие же, как и для всех остальных — за аренду места платить не нужно. В ценообразовании о каких-то ограничениях не говорится, но считается, что мясо, яйцо, сахар, масло, мед и другие дары природы там доступнее.

«Торговые сети неохотно работают с мелкими производителями, а здесь есть шанс встретиться напрямую с покупателями и сбыть товар. На ярмарке представлены продукты на любой достаток», — отметила организатор СПК Оксана Дорчина.

Несмотря на то, что ярмарка открылась относительно недавно, о ней уже знают в народе. С охотой на нее едут и фермеры — в один из дней территорию заняли 160 автомобилей. Их содержимое до начала торговли проверили специалисты.

«Присутствуют представители ветеринарии, есть руководители ярмарки, работает специальный штаб, в котором могут ответить на любые вопросы», — рассказала начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Всего в Пензе — 23 ярмарочных площадки, а в Пензенской области их — 96. Та, что появилась на улице Гагарина, распахнет свои двери 29 декабря. А в 2019 году она продолжит работать каждые субботу и воскресенье, сообщает телеканал «Экспресс».