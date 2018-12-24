Домостроительный комбинат «Бетониум» запустил уникальную линию циркуляции паллет в Пензе
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пенза готова к новогодним праздникам
Пензенские бизнесмены поздравили с Новым годом более 60 детей
В пензенском ожоговом отделении завершен ремонт
Молодые парламентарии Пензы подвели итоги года
Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний
Белозерцев: Охват детей допобразованием должен быть максимальным
Белозерцев поручил перенимать лучшие практики по реализации нацпроектов
В Пензенской области откроют 15 гериатрических кабинетов
В новогодние праздники изменится график работы транспорта в Пензе
Алименты в 350 руб — много или мало? Дело сердобчанина направили в суд

В Пензе на улице Гагарина открывается сельскохозяйственная ярмарка (видео)

24 декабря в 20:13 196 просмотров
(0+). На ней представлен широкий выбор товаров, которые производят личные подсобные хозяйства или кооперативы Пензенской области.

" data-title="В Пензе на улице Гагарина открывается сельскохозяйственная ярмарка — Пенза-пресс, рунет за день">

В преддверии Нового года специалисты минсельхоза региона приглашают пензенцев на новую сельскохозяйственную ярмарку (0+). На ней представлен широкий выбор товаров, которые производят личные подсобные хозяйства или кооперативы Пензенской области.

Организаторы ярмарки устроили в выходной день концерт — для того, чтобы покупателям было веселее выбирать продукты для праздничного стола и чтобы прохожие тоже обратили внимание на прилавки.

«У меня гемоглобин низкий, поэтому купила говядины, в магазине дороже. Мы тут рядом живем, удобно, спасибо за ярмарку», — сказала жительница Пензы Мария Сучкова.

«Точка востребована жителями города. Очень удобно приезжать, покупать здесь дешевую продукцию. На сегодняшний момент представлено все, что может быть востребовано на новогоднем столе», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Для новых производителей сельхозтоваров условия участия в ярмарке на улице Гагарина такие же, как и для всех остальных — за аренду места платить не нужно. В ценообразовании о каких-то ограничениях не говорится, но считается, что мясо, яйцо, сахар, масло, мед и другие дары природы там доступнее.

«Торговые сети неохотно работают с мелкими производителями, а здесь есть шанс встретиться напрямую с покупателями и сбыть товар. На ярмарке представлены продукты на любой достаток», — отметила организатор СПК Оксана Дорчина.

Несмотря на то, что ярмарка открылась относительно недавно, о ней уже знают в народе. С охотой на нее едут и фермеры — в один из дней территорию заняли 160 автомобилей. Их содержимое до начала торговли проверили специалисты.

«Присутствуют представители ветеринарии, есть руководители ярмарки, работает специальный штаб, в котором могут ответить на любые вопросы», — рассказала начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Всего в Пензе — 23 ярмарочных площадки, а в Пензенской области их — 96. Та, что появилась на улице Гагарина, распахнет свои двери 29 декабря. А в 2019 году она продолжит работать каждые субботу и воскресенье, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...