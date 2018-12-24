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Пенза готова к новогодним праздникам (видео)

24 декабря в 20:29 196 просмотров
(0+). Причем, праздник придет в каждый уголок Пензы. О предстоящих торжествах и о том, как будет обеспечиваться правопорядок и транспортное сообщение в эти дни, рассказали ответственные службы.

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Пензенцам не придется скучать в предновогодние дни и последующие за ними выходные. Для горожан подготовили обширную развлекательную программу (0+). Причем, праздник придет в каждый уголок Пензы. О предстоящих торжествах и о том, как будет обеспечиваться правопорядок и транспортное сообщение в эти дни, рассказали ответственные службы.

Пенза готова к празднику. Основные этапы подготовки завершены, остались мелочи. Об этом на пресс-конференции в Центре культуры и досуга рассказал мэр Виктор Кувайцев. По его словам, оперативно сделать запланированное получилось благодаря слаженной работе отдельных организаций.

«В 2018 году работали энергетики очень планово, они выстроили работу так, что она не мешала днем транспорту, а в ночное время — уборке улиц, это позволило достаточно оперативно подготовить город», — отмети Виктор Кувайцев.

Новогоднее настроение уже ощущается на каждой улице Пензы. Не только благодаря праздничной иллюминации. В каждом районе города подготовили площадки, на которых запланированы развлекательные программы для детей и взрослых.

«В каждом районе уличные мероприятия идут по отдельному графику, установлены елки, вокруг них праздничную атмосферу создают мои коллеги», — рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Центральным местом праздника станет площадь Ленина. 31 декабря в 23.00 возле главной городской елки ждут всех желающих встретить Новый год на свежем воздухе. Добраться до площади можно будет на общественном транспорте.

«Режим работы автобусов малого класса, следующих по маршрутам 1, 5, 9 м, 17, 29, 33, 77, 89 и 93 будет продлен до 00.00», — сказала начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

Далее общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня. Подробную информацию о расписании автобусов можно найти на сайте городской администрации.

В праздничные дни изменится и схема движения на некоторых участках дорог. Так, с 6.00 утра 31 декабря на сутки будет ограничена стоянка на дороге между площадью Ленина и зданием Центробанка России. А 28 декабря в связи с проведением Губернаторской елки (0+) временно запретят движение и стоянку транспортных средств по улице Бакунина возле областного драматического театра. Ограничение будет действовать с 6.00 утра до 16.00 часов, сообщает телеканал «Экспресс».


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