Водителям разрешат разгоняться до 110−130 км в час

Водителям на некоторых участках трасс официально разрешат набирать скорость до 130 километров в час.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Росавтодор», разгон до 110 км/ч планируют разрешить на участках дорог в Псковской области Пермском крае, до 130 — на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Представители госкомпании считают, что увеличение максимально допустимой скорости снизит аварийность.

«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — пояснили в ведомстве.

Эксперты выразили сомнения в целесообразности этой меры, ведь водитель должен будет постоянно отслеживать скоростной режим, что может привести к усталости. Также сейчас многих участках скорость движения де-факто уже составляет 110 км/ч, поскольку водители могут превышать разрешенную скорость на 20 км/ч.