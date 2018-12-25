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В России производство электроэнергии достигнет исторического максимума

25 декабря в 09:29 118 просмотров

По итогам уходящего года в России производство электроэнергии достигнет рекордных показателей за всю историю существования страны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минэнерго, электростанции выработают 1090,9 млрд кВтч — на 1,6% больше, чем в 2017 году. Это станет возможным за счет роста промышленного производства.

Таким образом, будет побит рекорд советского 1990 года, тогда показатель составил 1082 млрд кВтч. Причем, по мнению экспертов, это никак не скажется на стоимости электроэнергии для потребителей.

«1,6% — это очень приличный показатель. Как показывает практика, увеличение выработки на такую цифру коррелируется примерно с 2,5 — 3% промышленного роста», — отметила руководитель группы исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА Наталья Порохова.


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