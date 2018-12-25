В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась мебель-трансформер
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Кузнецкий рецидивист за месяц совершил несколько преступлений
Пензячка из-за телефона не заметила, как ее обокрали
Влетел в забор. Пьяный угон едва не покалечил пензенца
Нижнеломовский экс-участковый «замял» кражу и получил срок
Колышлеец сядет в колонию за желание постирать вещи
Пензячка «настреляла» у знакомых более 11 млн руб
Пензенцы «отмывали» доходы бизнесменов со всей страны
Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы остаться в Мокшане
Житель Каменского района попал под статью за неуплату налога от продажи дома
Колышлейские полицейские пытались скрыть факт избиения врача

Пензячка хотела от мошенника деньги за нравственные страдания

25 декабря в 09:38 110 просмотров

Пензенца признали виновным в мошенничестве и назначили наказание — четыре года лишения свободы в колонии и штраф 100 тысяч рублей. Потерпевшая также попросила взыскать с него материальный ущерб.

Суд принял иск женщины, однако в ходе его рассмотрения пензячка решила изменить данные. Теперь ей нужно было возместить не материальный, а моральный ущерб.

«Моральный вред выразился в сильном эмоциональном стрессе, нравственных страданиях из-за тяжелого материального положения, вызванного принудительным взысканием с нее крупной суммы», — указала она в иске.

В результате суд пришел к выводу, что женщине следует отказать в требованиях. Это связано с тем, что осужденный обманом завладел ее имуществом, то есть нанесен ущерб ее материальному благу, что никак не затронуло ее личность.

Женщина подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...