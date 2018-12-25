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Пензенский спиртзавод неправильно утилизировал барду

25 декабря в 10:01 88 просмотров
 «Ардымский спиртзавод».

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Прокуратура Пензенского района нашла нарушения природного законодательства в ООО «Ардымский спиртзавод».

В результате проверки установили, что у организации не было дегельминтизатора и газовых свечей для утилизации барды [отхода производства этилового спирта]. Оборудование необходимо для предотвращения сброса избыточного метана в атмосферу.

Помимо этого, предприятие ограничило доступ к пруду на реке Каменка, которая считается объектом общего пользования. На берегу возведен забор с металлической сеткой.

По итогам проверки в отношении заместителя гендиректора спиртзавода возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф — 2000 рублей и предупреждение. Директору вынесли представление об устранении нарушений.

Все нарушения в настоящее время устранили.


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