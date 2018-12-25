В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась мебель-трансформер

Группа компаний « Территория жизни » презентовала «умный» интерьер. В декабре smarti-мебель появилась в виртуальных шоурумах на сайте застройщика, а сегодня ее можно увидеть в реальной жизни. Одними из первых эксклюзивное предложение оценили представители агентств недвижимости. Риэлторы смогли увидеть многофункциональную мебель в действии. И лично убедиться в том, что легким движением руки привычная нам «стенка» со встроенным телевизором способна превратиться в удобную двуспальную кровать.

Такой вариант меблировки, со слов специалистов по недвижимости, вызовет особый интерес со стороны покупателей квартир евроформата, где кухня объединена с гостиной. Теперь не придется выбирать между диваном, на котором могут разместиться гости, и полноценной — 160 на 200 сантиметров — двуспальной кроватью. Тумба под телевизор с ящиками для хранения легко трансформируется в письменный стол. Таким образом, в квартире общей площадью 28 кв. м. smarti-мебель позволяет освободить 5 кв. м. и органично разделить пространство на 7 функциональных зон.

Не менее актуальна smarti-мебель и для детских. В двухкомнатном шоуруме ГК «Территория жизни» оборудована одна из таких зон. Письменный стол трансформируется в детскую кровать и обратно. Таким образом, в комнате, где проживают двое детей, остается место для игр, учебы и отдыха. Оборудованы в шоурумах и кухонные зоны. Каждая состоит из шести полноценных модулей.

Примечательно, что по заказу застройщика производители мебели изготовили ее с учетом габаритов smart- квартир жилого комплекса «Арбековская застава». А значит проблем вроде «шкаф не умещается в прихожей» у покупателей «умных» квартир не возникнет. Предложение застройщика для пензенского рынка уникально. Группа компаний «Территория жизни» заключила с производителями smarti-мебели эксклюзивный контракт. В других новостройках получить аналогичный интерьер не получится.

«Лозунг «заезжай и живи» раньше использовался применительно к квартирам со вторничного рынка. Теперь мы аргументировано можем сказать, что лучшая «вторичка» — это «первичка» в «Арбековской заставе», — отметил на презентации директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов. — Не так давно наши клиенты получили возможность купить квартиру в новостройках ЖК «Арбековская застава» с уже готовым ремонтом. И вот наши smart-стандарты, которые уже применяются в подходах к планированию территории микрорайона, двора, дома, подъездов, квартир, мы дополнили smarti-мебелью. Это, если хотите, такая «вишенка на торте».

Агентов недвижимости же волновал вопрос цены: во сколько обойдется покупателям квартир такой «умный» интерьер.

«Умная» мебель помогает сэкономить не только пространство, но и бюджет семьи, — пояснил дизайнер ГК «Территория жизни» Андрей Веретехин. — Комплект мебели, что мы подобрали для smart-однушки — а это кухонный гарнитур, тумба под телевизор, шкаф-диван-кровать, шкаф для белья, шкаф для верхней одежды в прихожей, обеденный стол — обойдется примерно в 130 тысяч (цена во многом зависит от материалов, которые выберет клиент). Если купить отдельно шкафы, отдельно кровать, отдельно тумбу под ТВ, отдельно письменный стол плюс кухонный гарнитур, выйдет гораздо дороже.

Увидеть smarti-мебель своими глазами и оценить ее функциональность можно посетив офис продаж группы компаний «Территория жизни», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно по будням с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону + 7 (8412) 203−000.