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Белозерцев поручил удвоить поощрения для победителей всероссийских олимпиад

25 декабря в 11:50 256 просмотров

25 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил 15 победителей всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и их наставников — учителей школ и преподавателей вузов.

«Дорогие ребята, уважаемые педагоги, особую гордость сегодня вызывают ваши победы и достижения в сфере образования. Президент России неоднократно обращал внимание на то, что будущее страны — это наша талантливая молодежь, которой под силу осуществить качественно новое развитие, освоить и применить прорывные технологии. Но для этого необходимо еще очень много работать, ведь учеба — это огромный труд», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что собравшиеся в зале ребята — золотой фонд страны и Пензенского региона. Он поблагодарил школьников, а также их педагогов, родителей, бабушек и дедушек за отличные результаты, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава региона вручил ребятам благодарственные письма и ценные подарки — электронику и бытовую технику.

По окончании церемонии Иван Белозерцев поручил в 2019 году увеличить призовой фонд, поощряющий достижение высоких образовательных результатов, как минимум, в два раза.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/128987/

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