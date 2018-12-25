Пензенская область поддержит проект о спортсменах «Страна героев»

Гостья приехала на открытие Музея спорта Пензенской области, который создан по инициативе губернатора во дворце единоборств «Воейков».

«В рамках поручений президента Владимира Путина о вовлечении в физкультуру и спорт 55% граждан России мы занимаемся пропагандой массового спорта. В деятельности музейно-выставочного центра нового формата мы стараемся уйти от консерватизма», — сказала Елена Истягина-Елисеева.

Она представила новаторский проект «Страна героев», разработанный Государственным музеем спорта. Серия историй, состоящая из десяти стилизованных под плакаты и грамоты рисунков, посвящена выдающимся советским спортсменам — олимпийским чемпионам и героям Великой Отечественной войны.

«Мы работаем с регионами, чтобы вовлечь в музейно-пропагандистскую деятельность сельские территории и небольшие школы. Проект может быть дополнен историями местных спортсменов, использован для передвижных выставок с проведением экскурсий, в том числе — в торговых центрах. Кроме того, мы предлагаем разместить истории в городском пространстве в виде граффити. «Герой — это ты». Вот что мы хотим сказать нашим молодым людям», — рассказала директор Государственного музея спорта.

Иван Белозерцев отметил, что в регионе накоплен большой спортивный опыт, созданы большая материальная и тренерская база, подготовлены десятки знаменитых спортсменов. Рассказы об их подвигах могут стать частью федерального проекта, сообщает пресс-центр облправительства.

«В проекте отражены супергерои не из сказки-мультфильма, а реальные люди, которые совершили невозможное. Это очень интересное решение, мы поддержим проект. Его нужно выполнить красиво, передвижные выставки размещать в торговых центрах, а опыт сотрудничества с ними у нас есть. Мы готовы заключить соглашение», — подытожил региона.

Реализацию проекта Иван Белозерцев поручил проработать министру физической культуры и спорта региона.