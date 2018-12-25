Дилерские центры, горнолыжка. Мэр рассказал о крупных инвестпроектах Пензы

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 25 декабря выступил перед общественностью с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2018 году.

Доклад пришли послушать представители областной и муниципальной властей, депутаты, журналисты, общественники, предприниматели, сотрудники сфер образования и здравоохранения, сообщает главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова, также присутствующая на мероприятии.

Виктор Кувайцев отметил, что уходящий год был насыщен значимыми событиями, одним из которых стали выборы президента России, которые в Пензе прошли на хорошем уровне.

В этом году мэрия города работала в условиях ограниченного финансирования.

«Этот год заставил все городские службы, организации и предприятия учиться зарабатывать и рационально расходовать средства в интересах города и жителей. Несмотря на все сложности, социальная ориентированность бюджета была, есть и остается приоритетом в нашей работе», — подчеркнул глава администрации.

В 2018-м расходы бюджета на социальную и культурную сферу составили более 9 млрд рублей. Это 68% от общей суммы расходов. В следующем году этот показатель планируется довести до 74%, сообщил Виктор Кувайцев.

Он подробнее остановился на налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет города за уходящий год.

«Бюджет по доходам планируется исполнить на 98%, в том числе по налоговым — чуть более 100%, по неналоговым — около 74%. В этом году у нас были определенные проблемы. Сложная экономическая ситуация обусловлена тем, что в строительной отрасли возникли трудности, снижением кадастровой стоимости земельных участков по инициативе арендаторов, низким покупательским спросом на муниципальное имущество. Эта ситуация повлияла на исполнение плана по доходам», — пояснил Виктор Кувайцев.

В этом году объем налоговых и неналоговых поступлений — ниже уровня 2017-го на 118 млн рублей, он ожидается в сумме 4,8 млрд рублей. Тем не менее, показатель не опустился ниже уровня 2015 и 2016 годов. Кроме того, появились новые неналоговые составляющие доходной части бюджета.

«Это доходы от размещения нестационарных торговых объектов, платные парковки, перераспределение земельных участков. В этом году мы получили около 5 млн рублей», — рассказал мэр.

По его словам, в 2018 году в Пензе стало больше предприятий малого и среднего бизнеса. За 12 месяцев было создано более 4,5 тысяч субъектов. Это на 4% больше показателей прошлого года и на 50% - 2016-го.

Также Виктор Кувайцев отметил, что мэрия Пензы вела активную работу по привлечению и сопровождению инвестпроектов. В 2018-м объем инвестиций увеличился по сравнению с прошлым годом, составив 30 млрд рублей.

«В текущем году мэрия заключила 17 протоколов о намерениях по взаимному сотрудничеству. Среди крупных проектов — строительство дилерских центров по продаже крупногабаритного транспорта и сельхозтехники, новых котельных, горнолыжного комплекса. Ведутся подготовительные работы по формированию земельного участка под проект, в следующем году планируется начать реализацию», — рассказал глава городской администрации.