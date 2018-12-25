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В Пензе пешеходы едва не угодили под колеса «скорой». ВИДЕО

25 декабря в 12:40 256 просмотров
, на котором пензенские пешеходы проигнорировали автомобиль «скорой помощи». Водитель успел вовремя затормозить.

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В Сети появилось видео, на котором пензенские пешеходы проигнорировали автомобиль «скорой помощи». Водитель успел вовремя затормозить.

Запись пользователь опубликовал в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Володарского. Машина «скорой помощи» ехала с включенными проблесковыми маячками по встречной полосе. В это время дорогу переходили люди, которые не обратили внимания на движущийся на них автомобиль. «Скорая» резко затормозила, водитель дождался, когда пройдут все пешеходы и только после этого поехал.

Подписчики группы отметили, что пензенцам следовало пропустить автомобиль.

«А там ведь человек, скорее всего, в тяжелом состоянии. А потом «скорая» у вас не успевает, все плохие», — возмутилась пользователь Лана.

Согласно правилам дорожного движения, при приближении машин с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги. Те пешеходы, которые уже находятся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть. Однако водитель спешащей по вызову «скорой» в любом случае должен убедиться в безопасности своих маневров.

Фотография: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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