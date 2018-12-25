Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о том, какие проекты планируется реализовать в городе в 2019 году, где появятся новые школы, дороги и благоустроенные территории.

Глава городской администрации подчеркнул, что, как и прежде, абсолютным приоритетом для мэрии остается работа по увеличению населения Пензы. Причем здесь речь идет не только о решении задач по повышению рождаемости и снижению смертности, но и о развитии общей культуры и образованности жителей, комфортной городской среды.

В 2019 году большое внимание будет уделено строительству новых образовательных учреждений, в том числе — дополнительных корпусов в четырех детсадах на 40 мест каждый: на ул. Депутатской, Измайлова, Антонова и Набережной реки Мойки.

«Мы завершили строительство дополнительного корпуса детсада на ул. Макаренко на 175 мест. Нам надо будет построить школу в Арбековской заставе на 800 мест, начать строительство школы в эко-квартале в Арбеково на 1100 мест», — добавил мэр.

Большая работа планируется и в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

«Мы надеемся, будет заложено не менее 1 млрд рублей. Пока субсидии до нас не доведены, но мы эту работу планируем. Планируем провести ремонт порядка 80 км дорог, в том числе будут начаты работы по реконструкции Бакунинского моста, на ул. 40 лет Октября до ул. Бийской, капремонт ул. Чкалова с обустройством парковочного пространства. Планируется строительство дорог в микрорайоне Заря, в том числе — для многодетных семей», — рассказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию и строительство дороги по ул. Чаадаева, Байдукова, внутриквартальных дорог в «Заре». Продолжится проектирование моста через реку Мойку по ул. Батайской.

Также ПСД подготовят на реконструкцию и строительство объектов коммунального хозяйства — внутриквартальных сетей водоснабжения в Заре, водопровода и сети ливневой канализации в районе Набережной реки Суры.

«В рамках реконструкции набережной планируется строительство сетей водоснабжения и водоотведения в поселке ЗИФ, а также завершение строительства систем ливневых канализаций в Заре и на Шуисте», — добавил глава городской администрации.

Разрабатывается проект и на реконструкцию фонтана на ул. Московской. Техническое задание уже сформировано, в настоящее время ведутся конкурсные процедуры.

Также в Пензе продолжится реализация программы по формированию современной городской среды.

«В 2019 году в бюджете заложено 105 млн рублей на благоустройство 35 дворов. Будут завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к Спасскому собору», — сообщил мэр.

Кроме того, по его словам, в 2019-м планируется разработать карту инвестиционных площадок, а до конца будущего года — утвердить проект внесения изменений в Генплан Пензы, в местные нормативы градостроительного проектирования, а также в правила землепользования и застройки.

Завершая свой доклад, Виктор Кувайцев выразил благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, правительству, депутатам ЗакСобрания и Гордумы, общественникам и СМИ за поддержку и активное участие в развитии города.