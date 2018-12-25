В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
На отдых пензенских судей на берегу Черного моря потратят почти 3 млн
Малосердобинские школы утопают во тьме
Пензенцы спросили у мэра про переселение из ветхого жилья
Новые школы, дороги и ремонт фонтана в Пензе. Кувайцев — о планах на 2019 год
Дилерские центры, горнолыжный комплекс. Мэр рассказал об инвестпроектах Пензы
После антикоррупционной проверки 9 пензенских депутатов сложили полномочия
Огромная пробка. Ахунский переезд закрыли без предупреждения — пензячка
Пензенский спиртзавод неправильно утилизировал барду
Пенза готова к новогодним праздникам
Пензенские бизнесмены поздравили с Новым годом более 60 детей

Как будут работать пензенские поликлиники в новогодние праздники

25 декабря в 13:26 480 просмотров

Утвержден график работы медицинских организаций Пензенской области с 29 декабря 2018-го по 8 января 2019 года.

29 декабря, поликлиники будут работать по расписанию понедельника, 31 декабря и 5 января — по расписанию субботы.

Во всех 14 медицинских учреждениях, которые относятся к ГБУЗ «Городская поликлиника», с 8.00 до 14.00 в праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи. Там можно получить рецепт на лекарства и листки нетрудоспособности, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в указанный период (с 8.00 до 14.00) будут работать контакт-центры для записи к врачам. Для взрослых: 999−130 или 8−937−431−54−40; для детей: 990−130 или 8−937−412−60−29.

Кроме того, круглосуточно жители области смогут обратиться за помощью в «скорую».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...