В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские аграрии — в числе лучших по приросту производства птицы
Общение в поездках, как дома. «МегаФон» запустил опцию для бизнесменов
Пензенская область намерена обогнать всех по экспорту сельхозкультур
Андрей Лузгин станет первым зампредом пензенского правительства
Губернатор на планерке подвел предварительные итоги года
Пензенские кадровые решения — в числе лучших по России
Еще трем компаниям присвоили статус резидентов ТОСЭР «Сердобск»
Пензенский бизнес стал привлекательнее для инвесторов
Губернатор поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%

Пензенцы смогут трясти смартфон и получать подарки от «МегаФона»

25 декабря в 13:47 216 просмотров
«МегаФон» приглашает пензенцев 25 и 26 декабря в ТРК «Коллаж», где можно будет получить потрясные подарки.

" data-title="Пензенцы смогут трясти смартфон и получать подарки от «МегаФона» — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания «МегаФон» приглашает пензенцев 25 и 26 декабря в ТРК «Коллаж», где можно будет получить потрясные подарки.

Как сообщают представители компании, абоненты «МегаФона» смогут «вытрясти» подарки из своего смартфона. На интерактивной площадке, расположенной на первом этаже, всех жителей и гостей Пензы с 12.00 до 20.00 будут ждать специальные помощники оператора, которые помогут упаковать подарки для друзей, родных и близких. Абоненты компании смогут принять участие в розыгрыше призов, где подарок ждет каждого *.

Рассказать о происходящем близким в прямом эфире поможет самый быстрый мобильный интернет от «МегаФона» (почему интернет «МегаФона» самый быстрый смотрите здесь). Не забудьте использовать хештеги #потрясныеподарки и #МегаФон.

*Подробности акции — http://penza.megafon.ru/game/?int_campaign=316&int_b=1401

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "МегаФона"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...