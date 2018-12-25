Пензенцы смогут трясти смартфон и получать подарки от «МегаФона»

Компания «МегаФон» приглашает пензенцев 25 и 26 декабря в ТРК «Коллаж», где можно будет получить потрясные подарки.

Как сообщают представители компании, абоненты «МегаФона» смогут «вытрясти» подарки из своего смартфона. На интерактивной площадке, расположенной на первом этаже, всех жителей и гостей Пензы с 12.00 до 20.00 будут ждать специальные помощники оператора, которые помогут упаковать подарки для друзей, родных и близких. Абоненты компании смогут принять участие в розыгрыше призов, где подарок ждет каждого *.

Рассказать о происходящем близким в прямом эфире поможет самый быстрый мобильный интернет от «МегаФона» (почему интернет «МегаФона» самый быстрый смотрите здесь). Не забудьте использовать хештеги #потрясныеподарки и #МегаФон.

*Подробности акции — http://penza.megafon.ru/game/?int_campaign=316&int_b=1401

Возрастные ограничения — 0+.