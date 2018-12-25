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Желая обогатиться, пензенский сотрудник колонии попал в западню

25 декабря в 13:54 360 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 1. Мужчину подозревают в получении взятки.

Следователи выяснили, что к инспектору обратился один из осужденных и предложил передавать ему в колонию запрещенные предметы. За это обещал деньги, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 18 декабря сотрудник колонии, заранее получив необходимые сведения, прибыл к одному из магазинов. К нему подошла девушка и передала пакет, в котором лежали мобильные телефоны, зарядники, наушники и непонятный порошок, а также 15 тысяч рублей. С поличным инспектора задержали полицейские.

Расследование продолжается.


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