Пензенцы спросили у мэра про переселение из ветхого жилья

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 25 декабря выступил перед общественностью с докладом о проделанной работе. После отчета горожане смоги задать ему свои вопросы.

В частности, председатель уличного комитета Ирина Синева поинтересовалась у градоначальника, будут ли ремонтировать в новом году дороги второстепенного значения.

«Для нас нет второстепенных дорог. На 2019 год большой объем дорог включили в список ремонтируемых, которые находятся на территории малоэтажной застройки. Ее еще называют частным сектором. Мы обязательно будем дороги ремонтировать по проекту «Безопасные и качественные дороги», не деля их на главные и второстепенные», — ответил Виктор Кувайцев.

Представитель уличного комитета из Ахун спросил про уборку снега. Мэр отметил, что закупается в лизинг 11 единиц новой техники. Это позволит усилить работу по уборке снега. Также он отметил, что с 1 января районные администрации получат право и средства на планирование и уборку территории.

Другой горожанин спросил про перспективу переселения из ветхих домов.

«Мы завершили переселение из домов, которые были признаны аварийными к 2012 году. Сейчас таких зданий примерно столько же. Объемы большие. Программа переселения будет продолжена. Госдумой на ее реализацию заложены большие средства», — ответил Виктор Кувайцев.

Также в ходе общения мэра с жителями были заданы вопросы по опиловке деревьев, близости домов на ул. Злобина к дороге и другие.