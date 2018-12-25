В квартирах ЖК «Арбековская застава» появилась «умная» мебель
Топ самых дорогих квартир в Пензе. Что предлагают любителям красиво жить
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Как упаковать волшебство? Советы по оформлению новогодних подарков от Ксении Козырь
Вам будет интересно
Наши новости
Квартиру сердобчанки обчистили перед Новым годом
Желая обогатиться, пензенский сотрудник колонии попал в западню
Пензячка хотела от мошенника деньги за нравственные страдания
Кузнецкий рецидивист за месяц совершил несколько преступлений
Пензячка из-за телефона не заметила, как ее обокрали
Влетел в забор. Пьяный угон едва не покалечил пензенца
Нижнеломовский экс-участковый «замял» кражу и получил срок
Колышлеец сядет в колонию за желание постирать вещи
Пензячка «настреляла» у знакомых более 11 млн руб
Пензенцы «отмывали» доходы бизнесменов со всей страны

Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги

25 декабря в 15:18 124 просмотра
, которая украла деньги с банковского счета своей знакомой.

" data-title="Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Никольске Пензенской области осудили местную жительницу, которая украла деньги с банковского счета своей знакомой.

Согласно материалам дела, женщина пришла в гости к своей приятельнице. Она попросила воспользоваться ее мобильным телефоном. Когда хозяйка дома вышла, злоумышленница через приложение перевела с ее счета на свой 4000 рублей.

Увидев, что все прошло удачно, жительница Никольска пришла к знакомой на следующий день. Ситуация повторилась, на этот раз женщина перевела себе 8000 рублей. Вскоре пропажа денег обнаружилась.

В результате женщине назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...