Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги

В городе Никольске Пензенской области осудили местную жительницу, которая украла деньги с банковского счета своей знакомой.

Согласно материалам дела, женщина пришла в гости к своей приятельнице. Она попросила воспользоваться ее мобильным телефоном. Когда хозяйка дома вышла, злоумышленница через приложение перевела с ее счета на свой 4000 рублей.

Увидев, что все прошло удачно, жительница Никольска пришла к знакомой на следующий день. Ситуация повторилась, на этот раз женщина перевела себе 8000 рублей. Вскоре пропажа денег обнаружилась.

В результате женщине назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.