На отдых пензенских судей на берегу Черного моря потратят почти 3 млн

На сайте госзакупок размещен заказ на предоставление путевок для пензенских судей и их семей, а также тех, кто пребывает в отставке. Речь идет об отдыхе в санатории на Черноморском побережье.

Заказчиком выступает Управление судебного департамента Пензенской области. Максимальная цена контракта определена в 2,8 млн рублей. Согласно техзаданию, департаменту требуются 32 путевки на 14 дней (две — в апреле, восемь — в мае, по четыре — в июне, июле, августе, сентябре и шесть — в октябре). По средним ценам, стоимость одной составит от 60 до 100 тысяч рублей (в зависимости от месяца предполагаемого отдыха).

В условиях размещения отмечено, что должно предоставляться проживание в двухместном номере площадью не менее 20 кв. м с евроремонтом, санузлом с душевой кабиной, телевизором, холодильником, телефоном, сейфом, кресло-кроватью, прихожей, балконом. Необходимо трехразовое питание. Санаторий должен располагаться в поселке Дагомыс.

Требуется водо- и грязелечение, физиотерапия, лимфодренаж, фитотерапия, SPA-процедуры и т. д.

На конкурс в качестве поставщика путевок подали заявки две организации: АНО «Санаторное объединение» и ООО «Центр реализации путевок «Радуга». Первая организация предложила услуги за 2 374 400 рублей (и в итоге победила), вторая — за 2 690 800 рублей.