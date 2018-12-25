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В Богословке начали возводить арт-поместье «Новые берега»

25 декабря в 16:24 324 просмотра
«Новые берега» в селе Богословка Пензенской области идет полным ходом. Об этом сообщила создатель проекта, член Общественной палаты страны от региона Мария Львова-Белова.

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Строительство арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области идет полным ходом. Об этом сообщила создатель проекта, член Общественной палаты страны от региона Мария Львова-Белова.

«В преддверии новогодних праздников делимся с вами нашей очередной радостью. Готовы фундаменты двух домов на 20 человек в арт-поместье «Новые Берега», начинаем кладку стен. Спасибо моей строительной команде, ребята — уникальные», — написала Мария Львова-Белова 25 декабря на своей страничке в соцсети.

Общественный деятель побывала на строительной площадке и поделилась фотографиями.

Всего планируется возвести десять домов с 55 квартирами, они будут рассчитаны на 80 человек. На территории арт-поместья также должны будут открыться пекарня, столярная мастерская по производству мебели для инвалидов, автомойка самообслуживания, прачечная для организаций общепита, птичник и другие объекты. Кроме того, там должны появиться кафе и кинотеатр. На всех объектах смогут трудоустроиться инвалиды, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, проект «Новые берега» высоко оценил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также арт-поместье намерен поддерживать губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Мария Львова-Белова является директором центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатором проекта «Дом Вероники», которые успешно действуют в Пензе уже несколько лет.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/id52156120

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