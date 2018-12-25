Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 68,4073 руб. до 68,7448 руб., курс евро — с 77,8886 руб. до 78,4309 руб.

Золото будет стоить 2 787,61 рублей за грамм, серебро — 32,43, платина — 1 750,47, палладий — 2 740,64 руб./гр.